Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

540,00 EUR -4,80 EUR -0,88 %
STU
Marktkap. 69,08 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

10:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
540,00 EUR -4,80 EUR -0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Michael Huttner untersuchte am Montagabend die Auswirkungen der Insolvenzen des US-Gebrauchtwagenhändlers Tricolor und des Autoteilezulieferers First Brands auf die europäischen Versicherungsunternehmen. Der Experte kam zu dem Schluss, dass keines der Branchenunternehmen die beiden US-Firmen als Risiko für das Kreditengagement oder das eigentliche Versicherungsgeschäft bezeichnet habe. Auch insgesamt seien die Kreditrisiken im Sektor sehr überschaubar. Huttner verwies auf hohe Barmittelzuflüsse und die starke Solvabilität./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
539,40 €		 Abst. Kursziel*:
16,61%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
540,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,48%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
582,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

10:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

