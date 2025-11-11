Munich Re hat Ausblick wegen Bilanzstärkung und Vorsicht beibehalten

DOW JONES--Die ausbleibende Erhöhung der Gewinnprognose bei der Munich Re ist nach Aussage des Finanzvorstands der Unsicherheit und der möglichen Bilanzstärkung geschuldet. "Wir sehen durchaus Gelegenheiten, unsere Bilanz im vierten Quartal weiter zu stärken", sagte CFO Christoph Jurecka in einer Telefonkonferenz. Das könnte den Gewinn potenziell dämpfen. Außerdem sei das Quartal noch nicht zu Ende, so dass auch Großschäden das Ergebnis noch belasten könnten.

Die Munich Re hat ihr Gewinnziel für 2025 von rund 6 Milliarden Euro bestätigt. In den ersten neun Monaten hat der Konzern bereits 5,2 Milliarden Euro verdient. Der Analystenkonsens für das Gesamtjahr lag zuletzt bei etwa 6,5 Milliarden Euro.

Eine Möglichkeit, die Bilanz stärken, wäre der Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die einen unrealisierten Verlust tragen, erläuterte Jurecka. Das habe man "sehr konkret vor". Die Mittel würden sofort neu angelegt zu einem höheren Zins. Der Verlust würde aber zunächst verbucht.

Das Konzernergebnis hänge auch stark vom Schadenverlauf ab, so Jurecka weiter. Derzeit läuft die Hurrikan-Saison im Nordatlantik. Für den Hurrikan "Melissa", der Ende Oktober Jamaika verwüstet hat, erwartet der Manager eine Belastung im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Gewinnziel von 6 Milliarden Euro sei nicht im Risiko, fügte er hinzu.

November 11, 2025 04:25 ET (09:25 GMT)