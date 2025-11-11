DAX23.970 ±0,0%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1575 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.140 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

ROUNDUP: Munich Re scheut höheres Gewinnziel - Hurrikan im Schlussquartal

11.11.25 11:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
259,40 EUR -0,60 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
543,60 EUR -1,40 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein katastrophenarmer Sommer hat dem Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) einen überraschend hohen Gewinnsprung verschafft. Nach den ersten neun Monaten steht ein Überschuss von knapp 5,2 Milliarden Euro zu Buche, und das Jahresziel von 6 Milliarden ist zum Greifen nah. Dennoch hob der Finanzchef und künftige Vorstandschef Christoph Jurecka sein Gewinnziel für 2025 anders als der kleinere Rückversicherer Hannover Rück nicht an. An der Börse wurden die Neuigkeiten vom Dienstag mit Kursverlusten quittiert.

Wer­bung

Die Munich-Re-Aktie verlor am Vormittag zuletzt rund 0,3 Prozent auf 542,80 Euro und gehörte damit zu den stärksten Verlierern im DAX. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund elf Prozent gewonnen.

Analyst Ben Cohen von der kanadischen Bank RBC wunderte sich angesichts eines überraschend hohen Quartalsgewinns über die negative Kursreaktion. Einen deutlich größeren Treiber sieht er im Kapitalmarkttag der Munich Re, der am 11. Dezember im Kalender steht. Cohen erwartet, dass der Konzern seine Aktienrückkäufe dann deutlich aufstockt.

Im dritten Quartal verdiente die Munich Re unter dem Strich rund zwei Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Grund dafür waren vor allem geringe Großschäden: In der größten Sparte, der Schaden- und Unfall-Rückversicherung, beliefen sich die Belastungen durch Naturkatastrophen auf gerade mal 118 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte die Munich Re hier mit gut 1,3 Milliarden Euro mehr als elfmal so viel bezahlen müssen.

Wer­bung

Auch im Direktgeschäft mit Großkunden aus der Industrie ging die Großschadenbelastung deutlich zurück. Auch die Düsseldorfer Erstversicherungstochter Ergo konnte ihren Gewinn auf 304 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Dabei wirkten sich jedoch positive und negative Einmaleffekte deutlich aus - einerseits die Übernahme des US-Versicherers Next, andererseits ein Steuereffekt in Deutschland.

Analysten hatten schon vor den überraschend guten Quartalszahlen erwartet, dass die Munich Re ihr Gewinnziel 2025 mit etwa 6,3 Milliarden klar übertrifft. Dass der Konzern sein Ziel auch jetzt nicht anhebt, erklärte Jurecka damit, dass sich die Aktionäre möglichst wenig schwankende Ergebnisse wünschten. Deshalb will er die Gelegenheit nutzen, im vierten Quartal etwa festverzinsliche Wertpapiere aus dem Anlagebestand zu verkaufen und damit bisher aufgelaufene Verluste zu realisieren. Dies würde auf den Gewinn drücken.

Die kleinere Konkurrentin Hannover Rück hat den verlustbringenden Verkauf von Anleihen bereits im dritten Quartal vollzogen, nachdem auch sie im Sommer von geringen Katastrophenschäden profitiert hatte. Allerdings hob deren Vorstandschef Clemens Jungsthöfel seine Gewinnprognose für 2025 am Montag trotzdem von rund 2,4 Milliarden auf 2,6 Milliarden Euro an.

Wer­bung

Jurecka will hingegen noch etwas Spielraum behalten - auch für den Fall, dass im Rest des Jahres noch der eine oder andere Sturm hohe Versicherungsschäden verursacht. So hat Hurrikan "Melissa" in der Karibik nach Schätzung von Experten gerade erst Schäden in Höhe eines einstelligen Milliarden-Dollar-Betrags angerichtet.

Jurecka erwartet auf Basis einer frühen Schätzung, dass die Munich Re einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag tragen muss. Für eine Aussage zu Taifun "Fung-Wong", der gerade die Philippinen getroffen hat, sei es hingegen noch zu früh, sagte er in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Unterdessen ist der jahrelange Preisanstieg im Rückversicherungsgeschäft zumindest zu Ende. Die Konzernspitze musste ihre Erwartungen an die Einnahmen in diesem Jahr deshalb ein weiteres Mal kappen.

Wegen veränderter Vertragsbedingungen und Wechselkurse dürfte der Versicherungsumsatz in diesem Jahr 61 Milliarden Euro erreichen, erklärte der Konzern. Erst im Sommer hatte das Management seine Erwartung auf 62 Milliarden gesenkt. Auch diesmal stammt die Kürzung allein aus dem Rückversicherungsgeschäft.

Andererseits sollen die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung und dem Geschäft mit Großkunden aus der Industrie einen kleineren Teil des Umsatzes aufzehren als bislang gedacht.

Auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns im Dezember will der Vorstand neue Ziele für die kommenden Jahre veröffentlichen. Zum 1. Januar übernimmt Finanzvorstand Jurecka dann den Chefposten vom bisherigen Vorstandsvorsitzenden Joachim Wenning, der seinen Vertrag nicht verlängern wollte und in den Ruhestand geht./stw/mne/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
12:11Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11:26Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
10:36Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:06Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:36Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12:11Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11:26Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
10:06Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen