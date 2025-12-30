Newfoundland Discovery vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
02.01.26 06:35 Uhr
Newfoundland Discovery hat am 31.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Newfoundland Discovery hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
