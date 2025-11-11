Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 530,60 EUR.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 530,60 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 526,60 EUR nach. Bei 528,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.417 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,06 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 460,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,15 Prozent.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 22,18 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 582,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,53 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 49,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Ausblick: Munich Re zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren verdient