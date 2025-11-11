DAX23.983 +0,1%Est505.686 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,34 -2,3%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.045 -0,7%Euro1,1572 +0,1%Öl64,43 +0,6%Gold4.143 +0,7%
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag

11.11.25 12:43 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Im Minus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -0,58 Prozent schwächer bei 105.325,57 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 105.936,33 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,3 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 55,5 Prozent.

Nach 104,29 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagmittag um -1,71 Prozent auf 102,51 US-Dollar gesunken.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,38 Prozent auf 3.578,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3.565,08 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,05 Prozent auf 517,13 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 517,38 US-Dollar wert.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert -2,55 Prozent auf 2,463 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,528 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -7,35 Prozent auf 67,42 US-Dollar. Gestern war Dash noch 72,77 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Monero-Kurs um -3,06 Prozent auf 375,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 386,99 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach unten. NEO verliert -1,30 Prozent auf 5,304 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,374 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Dienstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1486 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1491 US-Dollar.

Zudem gibt Cardano am Dienstagmittag nach. Um -1,78 Prozent auf 0,5826 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,5932 US-Dollar.

Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,3004 US-Dollar am Vortag auf 0,2932 US-Dollar nach unten (-2,39 Prozent).

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0013 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0013 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0072 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0074 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com