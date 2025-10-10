RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

19:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re nach einem Analystenwechsel von 566 auf 570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Münchener seien gut kapitalisiert und zählten den am besten diversifizierten Rückversicherern, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Munich Re habe ferner in der letzten Abschwungphase eine gute, aber nicht herausragende Erfolgsbilanz aufgewiesen, und die historischen Eigenkapitalrenditen lägen deutlich unter den Markterwartungen. Insgesamt sieht Cohen kaum Spielraum für eine Neubewertung./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT

