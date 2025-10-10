DAX 24.388 +0,6%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.286 +1,1%Top 10 Crypto 16,10 +5,1%Nas 22.672 +2,1%Bitcoin 99.489 +0,2%Euro 1,1572 -0,4%Öl 63,42 +2,1%Gold 4.102 +2,1%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 73,23 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

19:21 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re nach einem Analystenwechsel von 566 auf 570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Münchener seien gut kapitalisiert und zählten den am besten diversifizierten Rückversicherern, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Munich Re habe ferner in der letzten Abschwungphase eine gute, aber nicht herausragende Erfolgsbilanz aufgewiesen, und die historischen Eigenkapitalrenditen lägen deutlich unter den Markterwartungen. Insgesamt sieht Cohen kaum Spielraum für eine Neubewertung./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
570,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
563,00 €		 Abst. Kursziel*:
1,24%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
562,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,32%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
582,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

