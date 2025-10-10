Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 569,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 573,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 569,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.271 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. 8,15 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 460,80 EUR am 14.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 19,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 22,13 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 581,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Das EPS wurde auf 15,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,53 Mrd. EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 47,63 EUR fest.

