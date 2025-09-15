DAX 23.669 -0,3%ESt50 5.439 +0,0%Top 10 Crypto 16,09 +0,6%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 97.977 -0,2%Euro 1,1807 +0,3%Öl 67,10 -0,6%Gold 3.696 +0,5%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML im Fokus
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Vermögen aufbauen dank Zinseszinseffekt Vermögen aufbauen dank Zinseszinseffekt
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

523,00 EUR -5,20 EUR -0,98 %
STU
Marktkap. 68,98 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

10:41 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
523,00 EUR -5,20 EUR -0,98%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 566 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik des Rückversicherers schwäche sich nach Jahren starker Entwicklung ab, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach einem Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden. Das habe auch das zweite Quartal gezeigt. Prinzipiell gestalteten sich die Aussichten für Munich Re zwar nicht schlecht, doch andere Werte wie Scor oder Hannover Rück seien derzeit interessanter./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
566,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
529,20 €		 Abst. Kursziel*:
6,95%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
523,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,22%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
572,75 €

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

10:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
12.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
12.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
