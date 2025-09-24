DAX23.484 -0,8%ESt505.432 -0,6%Top 10 Crypto15,33 -1,9%Dow46.015 -0,2%Nas22.308 -0,9%Bitcoin94.973 -1,6%Euro1,1686 -0,5%Öl68,64 -0,6%Gold3.728 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trendwende noch nicht in Sicht Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trendwende noch nicht in Sicht
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
SIX-Handel im Blick

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Nachmittag in Rot

25.09.25 15:57 Uhr
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Nachmittag in Rot | finanzen.net

Der SMI gibt derzeit nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
56,00 CHF -0,66 CHF -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
65,88 CHF -1,82 CHF -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
152,35 CHF -3,10 CHF -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
71,61 CHF 0,33 CHF 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
99,15 CHF 1,32 CHF 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.021,50 CHF -29,00 CHF -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
258,80 CHF -1,10 CHF -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
223,20 CHF -7,60 CHF -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
142,55 CHF 2,20 CHF 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
578,50 CHF 7,50 CHF 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,27 CHF -0,91 CHF -2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
555,20 CHF 1,40 CHF 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
11.938,0 PKT -40,8 PKT -0,34%
Charts|News|Analysen

Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,49 Prozent tiefer bei 11.919,85 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,397 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,371 Prozent auf 11.934,43 Punkte an der Kurstafel, nach 11.978,83 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11.952,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11.902,94 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2025, wies der SMI einen Stand von 12.206,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11.880,12 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 25.09.2024, bei 12.148,38 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 2,54 Prozent. 13.199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 10.699,66 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 142,35 CHF), Swisscom (+ 1,23 Prozent auf 578,00 CHF), Novartis (+ 1,17 Prozent auf 98,97 CHF), Nestlé (+ 0,62 Prozent auf 71,72 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 554,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Sonova (-3,47 Prozent auf 222,80 CHF), Partners Group (-3,14 Prozent auf 1.017,50 CHF), UBS (-3,10 Prozent auf 32,15 CHF), Holcim (-3,01 Prozent auf 65,66 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,99 Prozent auf 152,35 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.761.941 Aktien gehandelt. Mit 225,937 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen