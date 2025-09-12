Novartis erwartet keine Auswirkungen von neuen US-Pharmazöllen
Von Billy Gray
Novartis erwartet keine Auswirkungen von neuen US-Pharmazöllen
Novartis geht davon aus, dass die neuen US-Zölle auf Pharmazeutika keine Auswirkungen auf den Schweizer Pharmakonzern haben werden, da der Bau neuer Produktionsanlagen in den USA bereits im Gange sei. Novartis teilte am Freitag mit, der Konzern rechne mit dem Baubeginn von fünf weiteren Standorten noch in diesem Jahr, nachdem er im April Investitionen in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar in den USA zugesagt hatte.
Novartis äußerte sich nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag, ab dem 1. Oktober einen Zoll von 100 Prozent auf Medikamente von Pharmaunternehmen zu erheben, die keinen Produktionsstandort in den USA bauen.
