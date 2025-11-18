DAX23.343 -1,1%Est505.578 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
MÄRKTE EUROPA/Schwach - Risikoscheu vor Nvidia-Zahlen

18.11.25 10:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
54,46 CHF -1,94 CHF -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
32,29 EUR -0,05 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
15,90 EUR -0,36 EUR -2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,85 EUR -0,49 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flughafen Wien AG
52,40 EUR -0,40 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
70,90 EUR -6,20 EUR -8,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.780,00 EUR 56,00 EUR 3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RTL
32,50 EUR -0,75 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SFC Energy AG
12,28 EUR -1,22 EUR -9,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
19,30 EUR -0,73 EUR -3,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WPP 2012 PLC
3,48 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Erneut deutlich abwärts geht es am Dienstagmorgen mit den Kursen an Europas Börsen. Nach schwachen Vorgaben aus den USA und dort vor allem aus dem Technologiebereich rutschen auch in Asien die Kurse deutlich ab. Die Risikoscheu der Marktteilnehmer steigt immer weiter, denn mit den Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und dem US-Arbeitsmarktbericht für September am Donnerstag stehen die wichtigsten Daten der Woche noch an. Der DAX fällt um 1,2 Prozent auf 23.296 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1,3 Prozent auf 5.566 Zähler.

Dazu werden im Verlauf weitere US-Wirtschaftsdaten vorgelegt, die wegen des "Shutdowns" bislang nicht veröffentlicht worden sind. Im Fokus steht dabei vor allem ihre Bedeutung für die US-Notenbank und ihre Zinsentscheidungen. Nicht gut kam daher der Empire-State-Index für die Region New York am Vorabend an. Er legte stärker als erwartet zu und zeigte zugleich einen Job-Aufbau - beides spricht gegen die erhofften Zinssenkungen durch die Fed im Dezember. Das belastet wiederum besonders die zinsempfindlichen Technologiewerte, die ohnehin unter den Sorgen leiden, ihre Umsätze durch Zirkelgeschäfte aufzublasen. Zwar sollte es mehr Gewinner als Verlierer in dem laufenden KI-Boom geben, meint Marktstratege Osman Ali von Goldman Sachs Asset Management: "Aber gleichzeitig ist sehr klar, dass es Firmen geben wird, die in dieser neuen Welt nicht mithalten können".

Unter Druck stehen vor allem wieder Finanzwerte wie Deutsche Bank, die 2,8 Prozent verlieren. Aber auch andere Bankentitel wie Commerzbank oder Credit Agricole fallen trotz eines guten Kapitalmarkttages um 1,8 Prozent. Bei Technologiewerten wie STMicroelectronics belasten die US-Vorgaben mit 2,2 Prozent Minus. Auch viele andere Unternehmen führen Kapitalmarkttage durch. Bei Rheinmetall kommt er besonders gut an, hier geht es 3,4 Prozent nach oben, bei ABB in der Schweiz allerdings um 4 Prozent abwärts.

Bei Rheinmetall stützen vor allem optimistische Ausblicke. Der Rüstungskonzern erhöht die Umsatzerwartung bis 2030 und will die Margen auf über 20 Prozent steigern. "Da ist natürlich fraglich, ob die jeweiligen Regierungen das mittragen (...)", sagt ein Händler.

RTL Group fallen nach ihrer Gewinnwarnung um 4,3 Prozent. Diese wurde allerdings als "nicht ganz unerwartet" bezeichnet. Denn angesichts der sehr schwachen Entwicklung des Werbemarktes in Europa sei dies zu erwarten gewesen, wie die Geschäftszahlen von Prosiebensat1 bis hin zu Werbeagentur-Holding WPP gezeigt hätten. WPP fallen in London um 2,9 Prozent.

Einen Kurseinbruch von 12 Prozent weisen SFC Energy aus. Das Unternehmen hat seine Prognose im Rahmen der Gewinnwarnung vom Sommer präzisiert, allerdings am unteren Rand der damals genannten Spanne. In Österreich hat Flughafen Wien ordentliche Geschäftszahlen vorgelegt. Der Gewinn der Gruppe legte um 4,2 Prozent zu, der Ausblick wurde bestätigt. Entsprechend geht es hier um 2,3 Prozent höher. Ganz anderes dagegen Fraport: Die Aktien rauschen über 6 Prozent nach unten, nachdem Goldman Sachs die Kaufempfehlung zurückgezogen hat.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.566,20 -1,3% -74,74 +15,2%

Stoxx-50 4.741,95 -1,0% -45,49 +11,1%

DAX 23.296,32 -1,2% -294,20 +18,5%

MDAX 28.712,23 -1,3% -374,70 +13,7%

TecDAX 3.431,11 -1,3% -45,60 +1,7%

SDAX 15.886,38 -1,1% -182,90 +17,2%

CAC 8.007,03 -1,4% -111,99 +10,0%

SMI 12.523,73 -0,6% -74,09 +8,6%

ATX 4.752,62 -1,4% -67,97 +31,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1593 +0,0% 1,1590 1,1598 +11,9%

EUR/JPY 179,84 -0,0% 179,87 179,98 +10,4%

EUR/CHF 0,9219 -0,0% 0,9223 0,9225 -1,7%

EUR/GBP 0,8810 -0,0% 0,8810 0,8802 +6,4%

USD/JPY 155,13 -0,0% 155,20 155,17 -1,3%

GBP/USD 1,3159 +0,0% 1,3156 1,3178 +5,1%

USD/CNY 7,0834 +0,0% 7,0812 7,0808 -1,8%

USD/CNH 7,1140 +0,1% 7,1089 7,1085 -3,1%

AUS/USD 0,6494 -0,0% 0,6496 0,6510 +4,9%

Bitcoin/USD 90.884,25 -1,4% 92.129,05 93.616,35 -2,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,74 59,91 -0,3% -0,17 -16,9%

Brent/ICE 63,96 64,20 -0,4% -0,24 -14,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.035,45 4.041,66 -0,2% -6,21 +54,0%

Silber 50,26 50,20 +0,1% 0,06 +73,9%

Platin 1.327,39 1.328,18 -0,1% -0,79 +51,3%

Kupfer 4,99 5,01 -0,4% -0,02 +21,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 04:07 ET (09:07 GMT)

