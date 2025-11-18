OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG / DB Fernverkehr AG wählt ...

DB Fernverkehr AG wählt BayernLB, DAL und Siemens Financial Services

für Finanzierung von 25 neuen Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ

Wer­bung Wer­bung

ICE3neo aus

Mainz (ots) -

- DAL schließt langfristigen Operate-Lease mit DB Fernverkehr AG ab

- Leasingstruktur verbindet Flexibilität mit Nutzungssicherheit

- Finanzierungsvolumen beträgt knapp eine Milliarde Euro

- BayernLB führt Konsortium mit DAL und Siemens Financial Services und

syndiziert an internationale Banken und Investoren

Wer­bung Wer­bung

Ein von der BayernLB angeführtes Konsortium mit der Beteiligung von Siemens

Financial Services (SFS) stellt knapp eine Milliarde Euro für die Finanzierung

von 25 Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ ICE3neo des Herstellers Siemens

Mobility zur Verfügung und unterstützt damit die DB Fernverkehr AG (DB FV) beim

Ausbau ihrer Fernverkehrsflotte. Die finanzierten Fahrzeuge erfüllen die Green

Loan Principles und sind EU-Taxonomie-konform. Sie sind damit ein Investment in

Wer­bung Wer­bung

die Verkehrswende und klimafreundliche Mobilität der Zukunft. Im Markt bestand

ein hohes Interesse an dieser Assetklasse.

Der Leasing-Vereinbarung liegt ein von der DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL)

strukturierter Rahmenvertrag für ein Operate-Lease zugrunde, unter dem

Einzelleasingverträge mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren bestehen. Die

DB FV wird die Fahrzeuge für den vereinbarten Zeitraum nutzen und bleibt dabei

für Wartung und Instandhaltung verantwortlich, die in den eigenen ICE-Werken

erfolgt. Die Finanzierung ist durch BayernLB und SFS als Leasinglösung mit

offenem Restwert konzipiert. Die DB FV nutzt dieses Modell erstmals für

ICE-Züge, um ihre Flexibilität im Flottenmanagement zu erhöhen und gleichzeitig

die Modernisierung der ICE-Flotte voranzutreiben.

Die DAL steht mit ihrer Expertise für großvolumige, assetbasierte

Investitionsvorhaben innerhalb der Deutschen Leasing-Gruppe. Sie wurde gemeinsam

mit BayernLB und SFS (über die Siemens Bank) durch die DB FV nach einer

internationalen Marktsondierung ausgewählt, die Leasingvereinbarung und

Finanzierung zu strukturieren. Nach der Mandatierung wurde die umfangreiche

Vertragsdokumentation innerhalb von nur drei Monaten verhandelt und

abgeschlossen. Für die Bereitstellung des gesamten Finanzierungsvolumens konnte

die BayernLB bis zum Abschluss der Transaktion weitere namhafte nationale und

internationale Banken sowie Investoren für das Konsortium gewinnen.

Beitrag zur Modernisierung des Schienenverkehrs

Wilken Bormann, Finanzvorstand der DB Fernverkehr AG, kommentierte: "Das

Leasing-Modell stärkt unsere finanzielle Handlungsfähigkeit, ohne dass wir

operative Verantwortung abgeben. Die enge Zusammenarbeit mit der DAL, der

BayernLB, Siemens Financial Services und ihren Partnern macht dieses Projekt zu

einem guten Beispiel für erfolgreiche, nachhaltige Mobilitätsfinanzierung."

Andreas Geue, Vorsitzender der Geschäftsführung der DAL, kommentierte: "Diese

erste Leasingfinanzierung für ICEs ist nicht nur eine Premiere im deutschen

Fernverkehr, sie ist als größte Transaktion in der Geschichte der DAL auch ein

Meilenstein für die Deutsche Leasing-Gruppe. Wir freuen uns, dass wir damit

einen wichtigen Beitrag für die Modernisierung der Deutschen Bahn und damit zur

Stärkung nachhaltiger Mobilität leisten können."

Johannes Anschott, Mitglied des Vorstands der BayernLB, kommentierte: "Mit

dieser Finanzierung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung

des Schienenverkehrs in Deutschland. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir

eine passgenaue Struktur entwickelt, die den spezifischen Anforderungen dieses

Projekts gerecht wird. Dabei waren Expertise, Verlässlichkeit und die gute

Zusammenarbeit mit unseren Finanzierungspartnern entscheidend. Es freut mich,

dass wir als BayernLB der DB Fernverkehr mithilfe einer EU-taxonomie-konformen

Finanzierung zur Seite stehen und dabei die Modernisierung des Verkehrssektors

vorantreiben."

Veronika Bienert, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO von Siemens

Financial Services, kommentierte: "Nachhaltige Mobilität ist eine der zentralen

Herausforderungen unserer Zeit - und moderne Hochgeschwindigkeitszüge spielen

dabei eine Schlüsselrolle. Mit dieser wegweisenden Finanzierungslösung

unterstützen wir die Deutsche Bahn beim Ausbau ihrer Flotte mit hochmodernen ICE

3neo-Zügen von Siemens Mobility und leisten damit einen wesentlichen Beitrag für

klimafreundlichen Fernverkehr. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir für die

Deutsche Bahn als wichtigen Kunden Technologie und Finanzierung aus einer Hand

liefern."

Über die DAL

Die DAL ist mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 3,3 Mrd. Euro pro

Jahr einer der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen,

assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen

ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken

und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die

Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten

europäischen Ländern.

Über die BayernLB

Die BayernLB ist als fokussierte Spezialbank wichtiger Investitionsfinanzierer

für die bayerische und deutsche Wirtschaft. Sie hat sich dem Fortschritt

verpflichtet. Ihre Kunden - Unternehmen, Sparkassen, institutionelle Investoren

und die öffentliche Hand - stehen im Mittelpunkt ihres nachhaltigen Handelns.

Im Firmenkundengeschäft fokussiert sich die BayernLB auf Zukunftssektoren,

beispielsweise Mobilität, Energie, Technologie, Bau und Grundstoffe, Maschinen-

und Anlagenbau. Die Bank begleitet insbesondere Unternehmen aus diesen Branchen

bei der erfolgreichen Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle. Als

Immobilienfinanzierer bietet der Konzern 360 Grad-Kompetenz über die gesamte

Wertschöpfungskette im Immobiliengeschäft - und in zahlreichen Assetklassen. Die

BayernLB ist Zentralbank der Sparkassen in Bayern und seit Jahrzehnten bewährter

Partner von Sparkassen im Freistaat und in ganz Deutschland. Die Konzerntochter

DKB bietet ihren mehr als 5,9 Millionen Kunden als TechBank ein herausragendes

Kundenerlebnis und hervorragende digitale Lösungen. Eigentümer der BayernLB sind

der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern.

Über die Siemens Financial Services

Siemens Financial Services (SFS) - der Finanzierungsarm von Siemens - stellt

Finanzierungen bereit, die den Unterschied machen. Wir bei SFS bieten unseren

Kunden weltweit den Zugang zu Technologie mit Sinn und Zweck und unterstützen

sie dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Eine außergewöhnliche

Kombination aus Finanzexpertise, Risikomanagement und Branchen-Know-how

ermöglicht es SFS, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anzubieten. Dazu

gehören flexible Leasing- und Working-Capital-Produkte, Projekt- und

strukturierte Finanzierungen, Unternehmensfinanzierung, Eigenkapitalinvestments,

Finanzberatung sowie Absatz- und Forderungsfinanzierung. Mit erfahrenen und

engagierten Teams in über 20 Ländern ebnet SFS den Weg zu industrieller

Produktivität, intelligenter Infrastruktur und nachhaltiger Mobilität, hilft bei

der Energiewende und ermöglicht exzellente Gesundheitsversorgung. SFS zählt

außerdem zu den führenden Anbietern von Finanzierungslösungen für erneuerbare

Energien und ressourceneffiziente Industrien. http://www.siemens.com/finance.

Pressekontakt:

Michael Schorling

mailto:m.schorling@dal.de

+ 49 6131 804-1100

DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG

Emy-Roeder-Straße 2

55129 Mainz

Andreas Zimniok

Leitung Kommunikation

Telefon: +49 89 2171 21306

E-Mail: mailto:andreas.zimniok@bayernlb.de

Bayerische Landesbank

Anstalt des öffentlichen Rechts

Brienner Straße 18

D-80333 München

Andreas Fuhrmann

Sprecher Personenfernverkehr

Telefon: +49 30 297 61030

E-Mail: mailto:presse@deutschebahn.com

Deutsche Bahn AG

Potsdamer Platz 2

10785 Berlin

deutschebahn.com/presse

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173916/6160743

OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG