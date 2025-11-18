OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG / DB Fernverkehr AG wählt ...
DB Fernverkehr AG wählt BayernLB, DAL und Siemens Financial Services
für Finanzierung von 25 neuen Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ
ICE3neo aus
Mainz (ots) -
- DAL schließt langfristigen Operate-Lease mit DB Fernverkehr AG ab
- Leasingstruktur verbindet Flexibilität mit Nutzungssicherheit
- Finanzierungsvolumen beträgt knapp eine Milliarde Euro
- BayernLB führt Konsortium mit DAL und Siemens Financial Services und
syndiziert an internationale Banken und Investoren
Ein von der BayernLB angeführtes Konsortium mit der Beteiligung von Siemens
Financial Services (SFS) stellt knapp eine Milliarde Euro für die Finanzierung
von 25 Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ ICE3neo des Herstellers Siemens
Mobility zur Verfügung und unterstützt damit die DB Fernverkehr AG (DB FV) beim
Ausbau ihrer Fernverkehrsflotte. Die finanzierten Fahrzeuge erfüllen die Green
Loan Principles und sind EU-Taxonomie-konform. Sie sind damit ein Investment in
die Verkehrswende und klimafreundliche Mobilität der Zukunft. Im Markt bestand
ein hohes Interesse an dieser Assetklasse.
Der Leasing-Vereinbarung liegt ein von der DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL)
strukturierter Rahmenvertrag für ein Operate-Lease zugrunde, unter dem
Einzelleasingverträge mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren bestehen. Die
DB FV wird die Fahrzeuge für den vereinbarten Zeitraum nutzen und bleibt dabei
für Wartung und Instandhaltung verantwortlich, die in den eigenen ICE-Werken
erfolgt. Die Finanzierung ist durch BayernLB und SFS als Leasinglösung mit
offenem Restwert konzipiert. Die DB FV nutzt dieses Modell erstmals für
ICE-Züge, um ihre Flexibilität im Flottenmanagement zu erhöhen und gleichzeitig
die Modernisierung der ICE-Flotte voranzutreiben.
Die DAL steht mit ihrer Expertise für großvolumige, assetbasierte
Investitionsvorhaben innerhalb der Deutschen Leasing-Gruppe. Sie wurde gemeinsam
mit BayernLB und SFS (über die Siemens Bank) durch die DB FV nach einer
internationalen Marktsondierung ausgewählt, die Leasingvereinbarung und
Finanzierung zu strukturieren. Nach der Mandatierung wurde die umfangreiche
Vertragsdokumentation innerhalb von nur drei Monaten verhandelt und
abgeschlossen. Für die Bereitstellung des gesamten Finanzierungsvolumens konnte
die BayernLB bis zum Abschluss der Transaktion weitere namhafte nationale und
internationale Banken sowie Investoren für das Konsortium gewinnen.
Beitrag zur Modernisierung des Schienenverkehrs
Wilken Bormann, Finanzvorstand der DB Fernverkehr AG, kommentierte: "Das
Leasing-Modell stärkt unsere finanzielle Handlungsfähigkeit, ohne dass wir
operative Verantwortung abgeben. Die enge Zusammenarbeit mit der DAL, der
BayernLB, Siemens Financial Services und ihren Partnern macht dieses Projekt zu
einem guten Beispiel für erfolgreiche, nachhaltige Mobilitätsfinanzierung."
Andreas Geue, Vorsitzender der Geschäftsführung der DAL, kommentierte: "Diese
erste Leasingfinanzierung für ICEs ist nicht nur eine Premiere im deutschen
Fernverkehr, sie ist als größte Transaktion in der Geschichte der DAL auch ein
Meilenstein für die Deutsche Leasing-Gruppe. Wir freuen uns, dass wir damit
einen wichtigen Beitrag für die Modernisierung der Deutschen Bahn und damit zur
Stärkung nachhaltiger Mobilität leisten können."
Johannes Anschott, Mitglied des Vorstands der BayernLB, kommentierte: "Mit
dieser Finanzierung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung
des Schienenverkehrs in Deutschland. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir
eine passgenaue Struktur entwickelt, die den spezifischen Anforderungen dieses
Projekts gerecht wird. Dabei waren Expertise, Verlässlichkeit und die gute
Zusammenarbeit mit unseren Finanzierungspartnern entscheidend. Es freut mich,
dass wir als BayernLB der DB Fernverkehr mithilfe einer EU-taxonomie-konformen
Finanzierung zur Seite stehen und dabei die Modernisierung des Verkehrssektors
vorantreiben."
Veronika Bienert, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO von Siemens
Financial Services, kommentierte: "Nachhaltige Mobilität ist eine der zentralen
Herausforderungen unserer Zeit - und moderne Hochgeschwindigkeitszüge spielen
dabei eine Schlüsselrolle. Mit dieser wegweisenden Finanzierungslösung
unterstützen wir die Deutsche Bahn beim Ausbau ihrer Flotte mit hochmodernen ICE
3neo-Zügen von Siemens Mobility und leisten damit einen wesentlichen Beitrag für
klimafreundlichen Fernverkehr. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir für die
Deutsche Bahn als wichtigen Kunden Technologie und Finanzierung aus einer Hand
liefern."
Über die DAL
Die DAL ist mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 3,3 Mrd. Euro pro
Jahr einer der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen,
assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen
ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken
und verlässlichen Finanzgruppe. Die DAL strukturiert und arrangiert die
Finanzierung von Transformationsprojekten in Deutschland und ausgewählten
europäischen Ländern.
Über die BayernLB
Die BayernLB ist als fokussierte Spezialbank wichtiger Investitionsfinanzierer
für die bayerische und deutsche Wirtschaft. Sie hat sich dem Fortschritt
verpflichtet. Ihre Kunden - Unternehmen, Sparkassen, institutionelle Investoren
und die öffentliche Hand - stehen im Mittelpunkt ihres nachhaltigen Handelns.
Im Firmenkundengeschäft fokussiert sich die BayernLB auf Zukunftssektoren,
beispielsweise Mobilität, Energie, Technologie, Bau und Grundstoffe, Maschinen-
und Anlagenbau. Die Bank begleitet insbesondere Unternehmen aus diesen Branchen
bei der erfolgreichen Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle. Als
Immobilienfinanzierer bietet der Konzern 360 Grad-Kompetenz über die gesamte
Wertschöpfungskette im Immobiliengeschäft - und in zahlreichen Assetklassen. Die
BayernLB ist Zentralbank der Sparkassen in Bayern und seit Jahrzehnten bewährter
Partner von Sparkassen im Freistaat und in ganz Deutschland. Die Konzerntochter
DKB bietet ihren mehr als 5,9 Millionen Kunden als TechBank ein herausragendes
Kundenerlebnis und hervorragende digitale Lösungen. Eigentümer der BayernLB sind
der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern.
Über die Siemens Financial Services
Siemens Financial Services (SFS) - der Finanzierungsarm von Siemens - stellt
Finanzierungen bereit, die den Unterschied machen. Wir bei SFS bieten unseren
Kunden weltweit den Zugang zu Technologie mit Sinn und Zweck und unterstützen
sie dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Eine außergewöhnliche
Kombination aus Finanzexpertise, Risikomanagement und Branchen-Know-how
ermöglicht es SFS, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anzubieten. Dazu
gehören flexible Leasing- und Working-Capital-Produkte, Projekt- und
strukturierte Finanzierungen, Unternehmensfinanzierung, Eigenkapitalinvestments,
Finanzberatung sowie Absatz- und Forderungsfinanzierung. Mit erfahrenen und
engagierten Teams in über 20 Ländern ebnet SFS den Weg zu industrieller
Produktivität, intelligenter Infrastruktur und nachhaltiger Mobilität, hilft bei
der Energiewende und ermöglicht exzellente Gesundheitsversorgung. SFS zählt
außerdem zu den führenden Anbietern von Finanzierungslösungen für erneuerbare
Energien und ressourceneffiziente Industrien. http://www.siemens.com/finance.
