Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 97,58 CHF ab.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 97,58 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 97,20 CHF. Mit einem Wert von 98,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 124.026 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 04.09.2025 erreicht. 7,21 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 16,89 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,25 CHF angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,32 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,88 USD im Jahr 2025 aus.

