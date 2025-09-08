DAX 23.710 -0,4%ESt50 5.365 +0,0%Top 10 Crypto 15,80 +0,0%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.977 +0,8%Euro 1,1745 -0,1%Öl 66,66 +0,6%Gold 3.650 +0,4%
Novartis Aktie

108,90 EUR -0,40 EUR -0,37 %
STU
102,12 CHF -0,20 CHF -0,20 %
SWX
Marktkap. 211,73 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

JP Morgan Chase & Co.

Novartis Neutral

13:26 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
108,90 EUR -0,40 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Richard Vosser kommentierte am Dienstag die milliardenschwere Übernahme von Tourmaline Bio in den USA. Der erworbene Antikörper Pacibekitug sei eine Bereicherung für die Schweizer. Das Portfolio im kardiovaskulären Bereich werde damit ergänzt. Der Wirkstoff hinke Ziltivekimab von Novo Nordisk aber um mindestens drei Jahre hinterher und weise möglicherweise eine etwas geringere Wirkung in der Entzündungshemmung auf. Dies könne insgesamt die Effektivität bei der Senkung des kardiovaskulären Risikos beeinträchtigen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Analysen zu Novartis AG

13:26 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 Novartis Neutral UBS AG
02.09.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Novartis Neutral UBS AG
27.08.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

