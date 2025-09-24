Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Vormittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 97,68 CHF.
Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 97,68 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,60 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,68 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.075 Novartis-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 104,62 CHF erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie.
Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 CHF je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,88 USD in den Büchern stehen haben wird.
Novartis-Aktie freundlich: Medikamentenpreise sollen sich den US-Preisen angleichen
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient
Novartis-Aktie schwächer: Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
