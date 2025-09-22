Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag seitwärts

Kurs der Novartis

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 97,50 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 97,50 CHF an der Tafel. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,62 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 97,39 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 97,52 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 55.370 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 16,82 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,25 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,88 USD fest.

