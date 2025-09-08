DAX 23.689 -0,1%ESt50 5.387 +0,0%Top 10 Crypto 16,03 -0,4%Dow 45.920 -0,4%Nas 22.134 +0,4%Bitcoin 98.307 -0,1%Euro 1,1713 -0,2%Öl 67,46 +1,7%Gold 3.643 +0,3%
UBS AG

Novartis Neutral

18:01 Uhr
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Umsatzerosion nach dem Patentablauf des Herzmedikaments Entresto im Juli habe sich fortgesetzt, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Woche zum 5. September seien bereits 43 Prozent der Verschreibungen an Generika gegangen./rob/niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
98,85 CHF		 Abst. Kursziel*:
-3,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
98,85 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,89%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

18:01 Novartis Neutral UBS AG
09:41 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.09.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09.09.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen

