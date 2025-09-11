DAX23.658 -0,2%ESt505.370 -0,3%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.097 -0,3%Euro1,1725 -0,1%Öl67,36 +1,6%Gold3.648 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Novartis auf 'Sell' - Ziel 94 Franken

12.09.25 13:25 Uhr
Novartis AG
99,22 CHF -2,56 CHF -2,52%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Franken gesenkt. Analyst James Quigley begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass die relativ gute Kursentwicklung und die dadurch gestiegene Bewertung des Pharmakonzerns die bevorstehenden Risiken nicht widerspiegele. Er verwies dabei auf drohenden Wettbewerb durch Nachahmer-Medikamente, der sich beim Wachstum strukturell bemerkbar machen dürfte./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

