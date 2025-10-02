OTS: The Customization Group / The Customization Group übernimmt ...

The Customization Group übernimmt sendmoments.de - Stärkung im Bereich

Occasion Gifting (FOTO)

Köln (ots) - The Customization Group (TCG), Europas führende Plattform für

personalisierte Produkte, gibt die Übernahme von http://sendmoments.de/ bekannt.

Der in München gegründete Spezialist für Einladungs- und Grußkarten, Fotobücher

sowie Event-Dekoration erweitert künftig das Portfolio von TCG und stärkt die

Position des Unternehmens im stark wachsenden Segment "Occasion Gifting". Mit

der Integration von sendmoments sichert TCG nicht nur die Zukunft einer

etablierten Marke, sondern baut auch die eigene Marktführerschaft in Europa

weiter aus.

Strategische Bedeutung der Transaktion

- Markenfortbestand: sendmoments bleibt als eigenständige Marke im TCG-Universum

bestehen. Bestehende Kunden profitieren weiterhin von der gewohnten Vielfalt an

hochwertigen Designs und individueller Papeterie.

- Stärkung im Markt: Mit sendmoments baut TCG seine Marktführerschaft in Europa

aus und gewinnt zusätzliche Expertise im Bereich anlassbezogener Fotogeschenke.

- Zukunftssicherung: Die Übernahme sorgt dafür, dass die Marke Sendmoments auch

langfristig erfolgreich am Markt bestehen kann - zum Vorteil von Kunden,

Partnern und Mitarbeitenden.

Nach der Übernahme der Assets von ORWO Mitte des Jahres tätigt TCG mit der

Übernahme von sendmoments bereits die zweite Akquisition und bekräftigt damit

seinen Expansionskurs sowie die Stärkung seiner Zukunftsfähigkeit.

" Mit sendmoments erweitern wir unser Angebot für die schönsten und wichtigsten

Momente im Leben - von Hochzeiten über Geburtstage bis hin zu weiteren

besonderen Anlässen. Gemeinsam sichern wir die Zukunft einer starken Marke und

verbinden sie mit den Möglichkeiten unserer internationalen TCG-Plattform." -

Philipp Mühlbauer, CEO, The Customization Group

"Wir sind stolz, dass sendmoments ein Teil der TCG-Familie wird. Das eröffnet

neue Chancen für unsere Kunden, unsere Partner und unser Team." - Tom Meyer,

Geschäftsführer, sendmoments.

Über sendmoments

sendmoments wurde 2010 in München gegründet und zählt heute zu den führenden

deutschen Online-Shops für individuelle Papeterie, Karten und Fotoprodukte. Mit

einer breiten Auswahl an Designs und einer starken Kundenbasis hat sich

Sendmoments als feste Größe im Markt etabliert.

Über The Customization Group (TCG)

The Customization Group (TCG, Picanova GmbH) ist einer der weltweit führenden

Anbieter von Mass-Customization und personalisierten Print-on-Demand-Produkten.

Zum Marken- und Plattform-Portfolio zählen u. a. MEINFOTO (D2C) und merchOne

(B2B). TCG betreibt Standorte in Europa und den USA und liefert KI-gestützt

maßgeschneiderte Produkte an Millionen Kundinnen und Kunden weltweit - auf Basis

industrieller Fertigungskompetenz, digitaler Infrastruktur und skalierbarer

Fulfillment-Lösungen.

