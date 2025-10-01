DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.321 +0,3%Top 10 Crypto16,30 +2,8%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.218 +3,2%Euro1,1731 -0,1%Öl65,43 -2,4%Gold3.866 +0,2%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street beendet Handel etwas fester -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
September 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat September 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Elbit Systems, Broadcom, und MTU Aero Engines  Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Elbit Systems, Broadcom, und MTU Aero Engines 
Marktbericht

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

01.10.25 22:32 Uhr
Der NASDAQ 100 befand sich am Mittwochabend im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
64,50 EUR 1,50 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Atlassian
131,44 EUR -2,54 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Biogen Inc
132,10 EUR 14,85 EUR 12,67%
Charts|News|Analysen
Comcast Corp. (Class A)
26,33 EUR -0,39 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Datadog Inc Registered Shs -A-
125,00 EUR 1,84 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Dollar Tree Inc
76,78 EUR -3,36 EUR -4,19%
Charts|News|Analysen
eBay Inc.
77,24 EUR -0,30 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
30,60 EUR 2,20 EUR 7,75%
Charts|News|Analysen
JD.com Inc (spons. ADRs)
30,90 EUR 0,95 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
MercadoLibre Inc
1.880,00 EUR -120,00 EUR -6,00%
Charts|News|Analysen
Micron Technology Inc.
154,92 EUR 14,22 EUR 10,11%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
159,68 EUR 0,88 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
The Kraft Heinz Company
22,40 EUR 0,28 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Workday Inc
198,02 EUR -6,38 EUR -3,12%
Charts|News|Analysen
Indizes
NASDAQ 100
24.800,9 PKT 120,9 PKT 0,49%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,49 Prozent stärker bei 24.800,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,570 Prozent tiefer bei 24.539,25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24.679,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 24.517,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.816,67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,698 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Stand von 23.415,42 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 01.07.2025, bei 22.478,14 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2024, den Wert von 19.773,30 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,24 Prozent zu. Bei 24.816,67 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Biogen (+ 10,09 Prozent auf 154,22 USD), AstraZeneca (+ 9,96 Prozent auf 84,36 USD), Micron Technology (+ 8,86 Prozent auf 182,15 USD), Datadog A (+ 7,23 Prozent auf 152,70 USD) und Intel (+ 7,12 Prozent auf 35,94 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil MercadoLibre (-6,85 Prozent auf 2.176,91 USD), Atlassian (-6,34 Prozent auf 149,57 USD), Dollar Tree (-4,29 Prozent auf 90,32 USD), eBay (-3,71 Prozent auf 87,58 USD) und Workday (-3,54 Prozent auf 232,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.230.189 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,755 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

