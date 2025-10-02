DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.933 ±0,0%Euro1,1739 ±0,0%Öl65,56 +0,2%Gold3.872 +0,2%
Teil einer Strategie

China beschränkt angeblich Nutzung von Nokia- und Ericsson-Ausrüstung

02.10.25 08:19 Uhr
Aktien von Nokia und Ericsson: China reduziert offenbar Nutzung ihrer Ausrüstung | finanzen.net

China hat die Nutzung von Produkten der europäischen Telekommausrüster Nokia und Ericsson in seinen nationalen Netzen laut einem Zeitungsbericht eingeschränkt.

Dies sei Teil der Strategie von Präsident Xi Jinping, die kritische Technologieinfrastruktur des Landes von westlichem Einfluss unabhängig zu machen, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf zwei informierte Personen.

Wer­bung

Demzufolge haben staatlich unterstützte chinesische Käufer von IT-Ausrüstung ihre Prüfung ausländischer Angebote verschärft. Verträge von Ericsson und Nokia müssten nun einer nationalen Sicherheitsprüfung durch die Cyberspace Administration of China (CAC) unterzogen werden. Dieses Prüfungsverfahren könne sich über drei Monate oder länger hinziehen.

Die zunehmenden Verkaufsbeschränkungen haben den gemeinsamen Marktanteil von Ericsson und Nokia im chinesischen Mobilfunkmarkt laut der Zeitung von 12 Prozent im Jahr 2020 auf etwa 4 Prozent im vergangenen Jahr sinken lassen.

Ericsson und Nokia lehnten beide eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab. Die CAC reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

DOW JONES

Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images, Jari J / Shutterstock.com

