grenke-Aktie: Leasinganbieter verzeichnet im dritten Quartal mehr Neugeschäft
Der Leasingspezialist grenke hat im dritten Quartal mehr Verträge an Land gezogen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte.
Werte in diesem Artikel
Das Neugeschäft legte im Jahresvergleich um 5,8 Prozent auf 781,2 Millionen Euro zu. Nach Abzug der Kosten blieb zudem mehr übrig als im Jahr zuvor. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 stieg um 3,3 Prozent auf 129,9 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank jedoch von 17,0 Prozent auf 16,6 Prozent und lag damit den Angaben zufolge noch leicht über dem Jahresziel von 16,5 Prozent.
Die hauseigene grenke Bank vermeldete ein stabiles Geschäft. Zum Stichtag 30. September summierten sich die Einlagen der Kunden auf knapp 2,2 Milliarden Euro nach 2,23 Milliarden Euro zum Jahreswechsel, wie es hieß. Das Kreditneugeschäft, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, stieg auf 10,2 Millionen Euro an, nach 9,6 Millionen Euro im Vorjahr. Die ausführlichen Zahlen will grenke am 13. November veröffentlichen.
/nas/stk
BADEN-BADEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf grenke
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf grenke
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere grenke News
Bildquellen: GRENKE AG
Nachrichten zu grenke AG
Analysen zu grenke AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|grenke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.2025
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|grenke Buy
|Warburg Research
|03.07.2025
|grenke Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|grenke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.2025
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|grenke Buy
|Warburg Research
|03.07.2025
|grenke Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|GRENKE Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.03.2023
|GRENKE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.2023
|GRENKE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.2023
|GRENKE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2022
|GRENKE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2020
|GRENKE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.07.2020
|GRENKE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.05.2020
|GRENKE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|01.04.2020
|GRENKE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|16.02.2009
|GRENKELEASING underperform
|Cheuvreux SA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für grenke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen