ROUNDUP: Grenke trotz Trendwende etwas vorsichtiger für 2025 - Aktie fällt

13.11.25 09:42 Uhr
grenke AG
14,56 EUR -0,28 EUR -1,89%
BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist grenke hat dank eines starken Wachstums die erhoffte Trendumkehr beim Gewinn geschafft. Nachdem der Überschuss in den ersten sechs Monaten noch kräftig gefallen war, zog er in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich deutlich an. Da mit einer anhaltend erhöhten Risikovorsorge zu rechnen ist, wurde Konzernchef Sebastian Hirsch beim Blick auf den Gewinn in diesem Jahr etwas vorsichtiger.

Der Zielkorridor für den Gewinn in diesem Jahr bleibe zwar bei 71 Millionen bis 81 Millionen Euro. Die genaue Höhe werde vor allem von der Entwicklung der Risikovorsorge abhängen. Im Falle einer Schadenquote von - wie im bisherigen Jahresverlauf - knapp 1,8 Prozent für das Gesamtjahr 2025 sei davon auszugehen, dass das Konzernergebnis 2025 voraussichtlich den unteren Bereich der Spanne erreichen werde.

Für die meisten Analysten kommt das nicht überraschend. Die von Bloomberg erfassten Experten rechnen im Schnitt mit einem Gewinn von 73 Millionen Euro und damit eher am unteren Rand der Spanne.

An der Börse wurden die Quartalszahlen und die Aussagen zum Gesamtjahr dennoch negativ aufgenommen. Das im SDAX notierte Papier gab in den ersten Handelsminuten um bis zu zwei Prozent nach. Zuletzt betrug das Minus noch 0,7 Prozent.

Im dritten Quartal sei der Gewinn um knapp 87 Prozent auf 22,4 Millionen Euro geklettert, hieß es weiter. Die operativen Erträge legten im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent auf mehr als 169 Millionen Euro zu, während die Kosten nur um sieben Prozent auf knapp 91 Millionen Euro anzogen. Die Schadenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent und liegt damit wegen der weiter angespannten makroökonomischen Gesamtlage auf einem unverändert erhöhten Niveau.

Beim Leasingneugeschäft erwartet Grenke-Chef Sebastian Hirsch unverändert einen Wert zwischen 3,2 und 3,4 Milliarden Euro. 2024 war das Volumen des Leasingneugeschäfts um fast ein Fünftel auf 3,1 Milliarden Euro gestiegen./zb/mis/stk

Nachrichten zu grenke AG

Analysen zu grenke AG

DatumRatingAnalyst
06.10.2025grenke BuyWarburg Research
03.10.2025grenke BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025grenke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.2025grenke BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025grenke KaufenDZ BANK
