ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - fairer Wert 22 Euro

13.11.25 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
14,00 EUR -0,84 EUR -5,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "guten Quartalszahlen" des Leasingspezialisten. Negativ habe allerdings die Risikovorsorge überrascht, doch erwartet Häßler eine Normalisierung in den nächsten Quartalen. Grenke sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu grenke AG

DatumRatingAnalyst
16:31grenke KaufenDZ BANK
16:26grenke BuyWarburg Research
06.10.2025grenke BuyWarburg Research
03.10.2025grenke BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025grenke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
