ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - fairer Wert 22 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "guten Quartalszahlen" des Leasingspezialisten. Negativ habe allerdings die Risikovorsorge überrascht, doch erwartet Häßler eine Normalisierung in den nächsten Quartalen. Grenke sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf grenke
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf grenke
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu grenke AG
Analysen zu grenke AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:31
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|16:26
|grenke Buy
|Warburg Research
|06.10.2025
|grenke Buy
|Warburg Research
|03.10.2025
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|grenke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:31
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|16:26
|grenke Buy
|Warburg Research
|06.10.2025
|grenke Buy
|Warburg Research
|03.10.2025
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|grenke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|GRENKE Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.03.2023
|GRENKE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.2023
|GRENKE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.2023
|GRENKE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2022
|GRENKE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2020
|GRENKE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.07.2020
|GRENKE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.05.2020
|GRENKE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|01.04.2020
|GRENKE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|16.02.2009
|GRENKELEASING underperform
|Cheuvreux SA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für grenke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen