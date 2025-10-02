DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,52 +1,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.936 ±0,0%Euro1,1743 +0,1%Öl65,52 +0,2%Gold3.873 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Amazon 906866 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor starker Eröffnung -- Asiens Börsen ziehen an -- VW mit durchwachsenem US-Absatz im dritten Quartal -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- Nordex, BVB im Fokus
Top News
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX nimmt Kurs auf Juli-Rekordhoch 24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX nimmt Kurs auf Juli-Rekordhoch
Nordex-Aktie: Turbinen-Auftrag über 90 Megawatt in der Türkei gesichert Nordex-Aktie: Turbinen-Auftrag über 90 Megawatt in der Türkei gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
DAX aktuell

24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX nimmt Kurs auf Juli-Rekordhoch

02.10.25 08:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX nähert sich Juli-Rekordhoch | finanzen.net

Der DAX wird am Donnerstag mit Gewinnen erwartet, nachdem er am Vortag die runde Marke von 24.000 Punkten zurückerobern konnte.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.113,6 PKT 232,9 PKT 0,98%
Charts|News|Analysen

Der DAX konnte am Mittwoch die 24.000er-Marke wieder überwinden. Am Donnerstag winken Anschlussgewinne. Damit nähert er sich seinem im Juli erreichten Rekordhoch.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Shutdown im Blick

In den USA haben die Anleger dem Regierungs-Shutdown mit neuen Rekorden im S&P 500 und NASDAQ 100 eindrucksvoll getrotzt. Die Regierungsgeschäfte stehen hier seit Anfang Oktober teilweise still, weil bisher keine politische Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte.

Die Situation ist allerdings für Investoren und Börsianer nicht unbekannt. Seit den 1970er-Jahren sei es in den USA bereits 21-mal zu einem Shutdown gekommen, und im Schnitt sei er nach acht Tagen wieder beendet gewesen, ermittelte der Broker CMC Markets.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

08:18Aktien Frankfurt Ausblick: Dax bewegt sich weiter auf Rekord zu
08:17Airbus vor Einweihung neuer Montagelinien in USA und China
08:0524.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX nimmt Kurs auf Juli-Rekordhoch
08:0010 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag
07:40Volkswagen kündigt mehr als 500 Mitarbeitern wegen Fehlverhaltens
07:00Mobileye: Droht Volkswagen ein Flop beim autonomen Fahren?
06:59DAX vor starker Eröffnung -- Asiens Börsen ziehen an -- VW mit durchwachsenem US-Absatz im dritten Quartal -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- Nordex, BVB im Fokus
06:30Zufrieden mit Société Générale? Abstimmen und Reise nach Berlin gewinnen!
mehr