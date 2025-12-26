SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Frühe Anlage

Das wäre der Verlust bei einem frühen MindMaze Therapeutics-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit MindMaze Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 4,10 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.439,024 MindMaze Therapeutics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.512,20 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 23.12.2025 auf 2,26 CHF belief. Mit einer Performance von -44,88 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von MindMaze Therapeutics belief sich jüngst auf 344,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net