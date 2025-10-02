DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.936 ±0,0%Euro1,1742 +0,1%Öl65,63 +0,3%Gold3.872 +0,2%
VINCI-Aktie: Eigene Aktien für bis zu 600 Millionen Euro sollen zurückgekauft werden

02.10.25 08:13 Uhr
VINCI lässt eigene Aktien zurückkaufen.

Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, hat er einen Investment-Dienstleister beauftragt, VINCI-Aktien für bis zu 600 Millionen Euro zurückzukaufen. Das Mandat läuft bis zum 24. Dezember.

DOW JONES

