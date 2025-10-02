VINCI-Aktie: Eigene Aktien für bis zu 600 Millionen Euro sollen zurückgekauft werden
VINCI lässt eigene Aktien zurückkaufen.
Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, hat er einen Investment-Dienstleister beauftragt, VINCI-Aktien für bis zu 600 Millionen Euro zurückzukaufen. Das Mandat läuft bis zum 24. Dezember.
