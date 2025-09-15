KORREKTUR: Vinci erhält Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica
Werte in diesem Artikel
(In der um 19:25 Uhr gesendeten Meldung muss es im 3. Satz korrekt heißen: "Das Volumen beträgt insgesamt 1,77 Milliarden (NICHT Millionen) Euro (...)." Es folgt die korrigierte Fassung.)
Vinci erhält Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica
Von Najat Kantouar
DOW JONES--Vinci hat mit Partnern einen Großauftrag im Baltikum an Land gezogen. Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, umfasst der Auftrag die Elektrifizierung des Projekts Rail Baltica in Litauen, Lettland und Estland. Das Volumen beträgt insgesamt 1,77 Milliarden Euro, darauf entfallen 885 Millionen Euro auf die Vinci-Tochter Cobra. Das Projekt umfasst 870 Kilometer Gleise. Die erste von zwei Phasen soll 2030 abgeschlossen werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2025 13:31 ET (17:31 GMT)
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|VINCI Buy
|UBS AG
|16.09.2025
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.2025
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2021
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.2021
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux
|09.09.2021
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.2021
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2020
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.2020
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.2015
|Vinci Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.2015
|Vinci Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.2008
|Vinci verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
