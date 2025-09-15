KORREKTUR: Vinci erhält Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica

(In der um 19:25 Uhr gesendeten Meldung muss es im 3. Satz korrekt heißen: "Das Volumen beträgt insgesamt 1,77 Milliarden (NICHT Millionen) Euro (...)." Es folgt die korrigierte Fassung.)

Wer­bung Wer­bung

Vinci erhält Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica

Von Najat Kantouar

DOW JONES--Vinci hat mit Partnern einen Großauftrag im Baltikum an Land gezogen. Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, umfasst der Auftrag die Elektrifizierung des Projekts Rail Baltica in Litauen, Lettland und Estland. Das Volumen beträgt insgesamt 1,77 Milliarden Euro, darauf entfallen 885 Millionen Euro auf die Vinci-Tochter Cobra. Das Projekt umfasst 870 Kilometer Gleise. Die erste von zwei Phasen soll 2030 abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 13:31 ET (17:31 GMT)