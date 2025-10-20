VINCI Aktie
Marktkap. 68,25 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Erlösentwicklung habe ihre Prognose moderat übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
142,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
122,75 €
|Abst. Kursziel*:
15,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
123,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,61%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|21:21
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:56
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|09.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|09.12.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.21
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux
|09.09.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital