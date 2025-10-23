DAX 24.208 +0,2%ESt50 5.668 +0,5%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,20 +0,0%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.993 +1,3%Euro 1,1610 -0,1%Öl 65,54 -0,6%Gold 4.093 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 TeamViewer A2YN90
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit: DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT schraubt Erwartungen hoch -- SuperMicro, Newmont, Ford im Fokus
Top News
Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX beginnt Freitagshandel im Plus Freundlicher Wochenausklang erwartet: DAX beginnt Freitagshandel im Plus
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VINCI Aktie

Kaufen
Verkaufen
VINCI Aktien-Sparplan
123,05 EUR -0,85 EUR -0,69 %
STU
122,75 EUR +1,20 EUR +0,99 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 69,01 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 867475

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125486

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VCISF

Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

08:26 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
123,05 EUR -0,85 EUR -0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Mischkonzern habe durchwachsen, aber "solide genug" abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Vor dem Jahreswechsel sehe er eine positive Dynamik sowie weiteres Aufwärtspotenzial, falls die politischen Risiken nachließen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
122,75 €		 Abst. Kursziel*:
14,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
123,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,77%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

08:26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 VINCI Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 VINCI Buy UBS AG
09.10.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu VINCI

finanzen.net Umsatz steigt VINCI-Aktie: VINCI wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick VINCI-Aktie: VINCI wächst in allen Segmenten und bestätigt Ausblick
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro
dpa-afx Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call: Vinci, Schneider Electric, Hannover Rück, Krones
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones VINCI-Aktie fällt: Eigene Aktien für bis zu 600 Millionen Euro sollen zurückgekauft werden
finanzen.net VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im September mehrheitlich zum Kauf
Zacks ISRG Stock Dips Despite Introducing Real-Time Insights on da Vinci 5
Benzinga Intuitive Surgical Reveals New FDA-Cleared Features Driving Innovation In da Vinci 5
Zacks Are Investors Undervaluing Vinci (VCISY) Right Now?
MotleyFool Vinci Partners AUM Hits $56 Billion
MotleyFool Vinci Partners (VINP) Q2 2025 Earnings Transcript
Zacks Should Value Investors Buy Vinci (VCISY) Stock?
Zacks Is Vinci (VCISY) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
Zacks ISRG's Vessel Sealer Curved for da Vinci Systems Gets FDA Approval
RSS Feed
VINCI zu myNews hinzufügen