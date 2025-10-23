Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose

NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern VINCI hat im dritten Quartal weiteres Wachstum verzeichnet. So stiegen die Erlöse um knapp fünf Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Nanterre mitteilte. Das war etwas besser als von Analysten erwartet. In den ersten neun Monaten summierten sich die Umsätze auf 54,3 Milliarden Euro, 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei verzeichnete Vinci in seinen Geschäften außerhalb Frankreichs insgesamt ein stärkeres Wachstum.

Zur Entwicklung trugen alle Bereiche bei, das Energie- wie auch das Konzessionsgeschäft waren dabei die Treiber. Ein schwächeres Wachstum zeigte unterdessen das Baugeschäft, das den größten Umsatzbeitrag leistet. Ergebniszahlen nannte Vinci zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Die Jahresprognose wurde jedoch bekräftigt. Dabei kann Vinci auf ein stärkeres Auftragsbuch blicken, das um sechs Prozent wuchs, obwohl das Neugeschäft per Ende September leicht um drei Prozent zurückging./nas/he