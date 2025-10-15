VINCI Aktie
Marktkap. 67,46 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Verkehr an den Flughäfen des Infrastrukturkonzerns habe im September im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zugelegt und auch wenn dies mit Blick auf den August etwas weniger gewesen sei, zeige dies doch weiterhin die Robustheit des Verkehrswachstums der Vinci-Airports, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwoch nach den jüngsten Zahlen./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
132,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
120,90 €
|Abst. Kursziel*:
9,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
119,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,28%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|08:01
|VINCI Buy
|UBS AG
|09.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|09.12.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.21
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux
|09.09.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital