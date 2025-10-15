DAX 24.181 -0,2%ESt50 5.605 +1,0%MSCI World 4.307 +0,1%Top 10 Crypto 15,31 +0,6%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.857 +0,8%Euro 1,1655 +0,1%Öl 62,45 +0,0%Gold 4.227 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannungssignale im Handelsstreit: DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- Merck gut positioniert für nächste Wachstumsphase -- Gold, Drägerwerk, SoftBank, ABB im Fokus
Top News
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VINCI Aktie

Kaufen
Verkaufen
VINCI Aktien-Sparplan
119,70 EUR +0,85 EUR +0,72 %
FSE
120,90 EUR +1,55 EUR +1,30 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 67,46 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 867475

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125486

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VCISF

UBS AG

VINCI Buy

08:01 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
119,70 EUR 0,85 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Verkehr an den Flughäfen des Infrastrukturkonzerns habe im September im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zugelegt und auch wenn dies mit Blick auf den August etwas weniger gewesen sei, zeige dies doch weiterhin die Robustheit des Verkehrswachstums der Vinci-Airports, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwoch nach den jüngsten Zahlen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 17:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
120,90 €		 Abst. Kursziel*:
9,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
119,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,28%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

08:01 VINCI Buy UBS AG
09.10.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
17.09.25 VINCI Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu VINCI

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call: Vinci, Schneider Electric, Hannover Rück, Krones
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones VINCI-Aktie fällt: Eigene Aktien für bis zu 600 Millionen Euro sollen zurückgekauft werden
finanzen.net VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im September mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones VINCI-Aktie: Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica erhalten
Zacks ISRG Stock Dips Despite Introducing Real-Time Insights on da Vinci 5
Benzinga Intuitive Surgical Reveals New FDA-Cleared Features Driving Innovation In da Vinci 5
Zacks Are Investors Undervaluing Vinci (VCISY) Right Now?
MotleyFool Vinci Partners AUM Hits $56 Billion
MotleyFool Vinci Partners (VINP) Q2 2025 Earnings Transcript
Zacks Should Value Investors Buy Vinci (VCISY) Stock?
Zacks Is Vinci (VCISY) Outperforming Other Construction Stocks This Year?
Zacks ISRG's Vessel Sealer Curved for da Vinci Systems Gets FDA Approval
RSS Feed
VINCI zu myNews hinzufügen