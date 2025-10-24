DAX24.231 +0,1%Est505.672 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,26 +0,4%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.887 +1,2%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,88 -0,1%Gold4.066 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Asiens Börsen fest -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Beiersdorf-Aktie Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Beiersdorf-Aktie
UBS AG: Buy für RWE-Aktie UBS AG: Buy für RWE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

ROUNDUP: Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose - Aktie gibt nach

24.10.25 11:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
VINCI
118,70 EUR -6,70 EUR -5,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.672,4 PKT 4,1 PKT 0,07%
Charts|News|Analysen

NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern VINCI hat im dritten Quartal weiteres Wachstum verzeichnet. So stiegen die Erlöse um knapp fünf Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bereits am Donnerstagabend in Nanterre mitteilte. Das war etwas besser als von Analysten erwartet. In den ersten neun Monaten summierten sich die Umsätze auf 54,3 Milliarden Euro, 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Anleger waren dennoch nicht überzeugt.

Wer­bung

Zur Entwicklung trugen in den ersten neun Monaten alle Bereiche bei, das Energie- wie auch das Konzessionsgeschäft waren dabei die Treiber. Ein schwächeres Wachstum zeigte unterdessen das Baugeschäft, das den größten Umsatzbeitrag leistet.

An der Börse konnte die Aktie von den vorgelegten Zahlen nicht profitieren. Zuletzt gab sie um 3,2 Prozent nach und notierte damit am Ende des EuroStoxx-50 (EuroStoxx 50)-Indexes. Damit sank der Wert unter den kurzfristigen Aufwärtstrend, der sich in der vergangenen Woche etabliert hatte. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie aber um rund 19 Prozent an Wert gewonnen.

Die Analysten von Jefferies bezeichneten das Zahlenwerk als solide, verwiesen aber auch auf Schwachpunkte. So sei das Flughafengeschäft der negative Ausreißer gewesen. Der Auftragseingang von Vinci habe sich unterdessen unspektakulär entwickelt. RBC-Analyst Ruairi Cullinane verwies darauf, dass die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns höher als vom Markt erwartet ausgefallen seien.

Wer­bung

Ergebniszahlen nannte Vinci zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Die Jahresprognose wurde jedoch bekräftigt. Stützen dürfte ein stärkeres Auftragsbuch, das um sechs Prozent wuchs, obwohl das Neugeschäft per Ende September leicht um drei Prozent zurückging./err/lew/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf VINCI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VINCI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu VINCI

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VINCI

DatumRatingAnalyst
08:26VINCI BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025VINCI OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025VINCI OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025VINCI BuyUBS AG
09.10.2025VINCI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:26VINCI BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025VINCI OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025VINCI OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025VINCI BuyUBS AG
09.10.2025VINCI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.12.2021VINCI Equal WeightBarclays Capital
21.10.2021VINCI Equal WeightBarclays Capital
20.10.2021VINCI HoldKepler Cheuvreux
09.09.2021VINCI Equal WeightBarclays Capital
12.07.2021VINCI Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.08.2020VINCI VerkaufenDZ BANK
16.03.2020VINCI VerkaufenDZ BANK
24.04.2015Vinci SellS&P Capital IQ
05.02.2015Vinci SellS&P Capital IQ
23.09.2008Vinci verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VINCI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen