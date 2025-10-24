ROUNDUP: Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose - Aktie gibt nach
Werte in diesem Artikel
NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern VINCI hat im dritten Quartal weiteres Wachstum verzeichnet. So stiegen die Erlöse um knapp fünf Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bereits am Donnerstagabend in Nanterre mitteilte. Das war etwas besser als von Analysten erwartet. In den ersten neun Monaten summierten sich die Umsätze auf 54,3 Milliarden Euro, 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Anleger waren dennoch nicht überzeugt.
Zur Entwicklung trugen in den ersten neun Monaten alle Bereiche bei, das Energie- wie auch das Konzessionsgeschäft waren dabei die Treiber. Ein schwächeres Wachstum zeigte unterdessen das Baugeschäft, das den größten Umsatzbeitrag leistet.
An der Börse konnte die Aktie von den vorgelegten Zahlen nicht profitieren. Zuletzt gab sie um 3,2 Prozent nach und notierte damit am Ende des EuroStoxx-50 (EuroStoxx 50)-Indexes. Damit sank der Wert unter den kurzfristigen Aufwärtstrend, der sich in der vergangenen Woche etabliert hatte. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie aber um rund 19 Prozent an Wert gewonnen.
Die Analysten von Jefferies bezeichneten das Zahlenwerk als solide, verwiesen aber auch auf Schwachpunkte. So sei das Flughafengeschäft der negative Ausreißer gewesen. Der Auftragseingang von Vinci habe sich unterdessen unspektakulär entwickelt. RBC-Analyst Ruairi Cullinane verwies darauf, dass die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns höher als vom Markt erwartet ausgefallen seien.
Ergebniszahlen nannte Vinci zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Die Jahresprognose wurde jedoch bekräftigt. Stützen dürfte ein stärkeres Auftragsbuch, das um sechs Prozent wuchs, obwohl das Neugeschäft per Ende September leicht um drei Prozent zurückging./err/lew/stk
Nachrichten zu VINCI
