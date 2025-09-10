Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die August-Verkehrsdaten belegten einen guten Monat für die vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Mautstraßen sei dagegen eher nur stabil gewesen./rob/niw/jha/

