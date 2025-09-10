VINCI Aktie
Marktkap. 66,44 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die August-Verkehrsdaten belegten einen guten Monat für die vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung der Mautstraßen sei dagegen eher nur stabil gewesen./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
118,00 €
|Abst. Kursziel*:
22,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
118,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,83%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|19:31
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
