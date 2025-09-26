BASF Aktie
Marktkap. 37,98 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften einen achtprozentigen operativen Ergebnisrückgang (Ebitda) belegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie geht von einer Bestätigung der Jahresziele aus und hält an ihren Ebitda-Prognosen bis 2027 weitgehend fest. Die Expertin erwartet 2025 weiterhin die geschäftliche Talsohle und erinnerte an den Kapitalmarkttag am 2. Oktober./gl/edh
