BASF Aktie

42,52 EUR +0,03 EUR +0,07 %
STU
Marktkap. 37,98 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Deutsche Bank AG

BASF Buy

13:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
BASF
42,52 EUR 0,03 EUR 0,07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften einen achtprozentigen operativen Ergebnisrückgang (Ebitda) belegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie geht von einer Bestätigung der Jahresziele aus und hält an ihren Ebitda-Prognosen bis 2027 weitgehend fest. Die Expertin erwartet 2025 weiterhin die geschäftliche Talsohle und erinnerte an den Kapitalmarkttag am 2. Oktober./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,52 €		 Abst. Kursziel*:
17,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,59%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

13:41 BASF Buy Deutsche Bank AG
09:11 BASF Neutral UBS AG
24.09.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
23.09.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.25 BASF Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

