FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften einen achtprozentigen operativen Ergebnisrückgang (Ebitda) belegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie geht von einer Bestätigung der Jahresziele aus und hält an ihren Ebitda-Prognosen bis 2027 weitgehend fest. Die Expertin erwartet 2025 weiterhin die geschäftliche Talsohle und erinnerte an den Kapitalmarkttag am 2. Oktober./gl/edh

