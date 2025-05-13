DAX 23.756 +0,1%ESt50 5.516 +0,3%Top 10 Crypto 15,75 +2,8%Dow 46.221 -0,1%Nas 22.661 +0,8%Bitcoin 97.314 +1,5%Euro 1,1731 +0,3%Öl 68,14 -2,3%Gold 3.827 +1,7%
BP Aktie

4,96 EUR -0,10 EUR -2,04 %
STU
4,36 GBP -0,10 GBP -2,22 %
LSE
Marktkap. 78,99 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

UBS AG

BP Neutral

16:31 Uhr
BP Neutral
BP plc (British Petrol)
4,96 EUR -0,10 EUR -2,04%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Der Ölkonzern habe nun zum zweiten Mal binnen zwei Jahren eine endgültige Investitionsentscheidung für ein Projekt im Golf von Mexiko getroffen, schrieb Joshua Stone in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die dortige Förderung sollte 2030 anlaufen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
4,25 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,34 £		 Abst. Kursziel*:
-1,99%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,36 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,43%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,60 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

16:31 BP Neutral UBS AG
25.09.25 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

