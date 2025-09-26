Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Montagvormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 196,75 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 196,75 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 196,95 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 196,95 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.609 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 7,85 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,50 EUR am 04.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 51,46 Prozent sinken.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,67 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,21 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,49 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie im Plus: UN-Vorwürfe wegen Israel-Tochter zurückgewiesen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Heidelberg Materials-Aktie gibt nach: Anlage zur CO2-Abscheidung in Großbritannien wird gebaut