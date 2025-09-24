DAX23.498 -0,7%ESt505.437 -0,5%Top 10 Crypto15,33 -1,9%Dow46.008 -0,3%Nas22.310 -0,8%Bitcoin94.973 -1,6%Euro1,1686 -0,5%Öl68,60 -0,7%Gold3.727 -0,2%
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trendwende noch nicht in Sicht Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trendwende noch nicht in Sicht
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Übersicht
Profil
Marktbericht

Verluste in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag

25.09.25 15:57 Uhr
Verluste in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag | finanzen.net

Am Donnerstag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
22,20 CHF -0,22 CHF -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
65,92 CHF -1,78 CHF -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
71,65 CHF 0,37 CHF 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
99,17 CHF 1,34 CHF 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.022,00 CHF -28,50 CHF -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
259,00 CHF -0,90 CHF -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schindler AG (PS)
299,80 CHF 0,80 CHF 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
223,20 CHF -7,60 CHF -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
87,46 CHF -2,52 CHF -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
142,50 CHF 2,15 CHF 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
578,50 CHF 7,50 CHF 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
64,45 CHF -0,40 CHF -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,30 CHF -0,88 CHF -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
555,20 CHF 1,40 CHF 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
1.954,9 PKT -14,8 PKT -0,75%
Charts|News|Analysen

Um 15:40 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,91 Prozent auf 1.951,83 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,520 Prozent leichter bei 1.959,49 Punkten, nach 1.969,73 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1.961,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1.949,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 2,01 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 25.08.2025, bei 2.018,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.946,88 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, bei 1.982,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,57 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.721,32 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 142,35 CHF), Swisscom (+ 1,23 Prozent auf 578,00 CHF), Novartis (+ 1,17 Prozent auf 98,97 CHF), Nestlé (+ 0,62 Prozent auf 71,72 CHF) und Schindler (+ 0,20 Prozent auf 299,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sonova (-3,47 Prozent auf 222,80 CHF), Straumann (-3,31 Prozent auf 87,00 CHF), Partners Group (-3,14 Prozent auf 1.017,50 CHF), UBS (-3,10 Prozent auf 32,15 CHF) und Holcim (-3,01 Prozent auf 65,66 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.761.941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,937 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Im SLI präsentiert die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,02 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen