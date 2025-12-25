TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nagarro SE von vor 5 Jahren eingebracht

Nagarro SE-Performance

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nagarro SE-Aktien verlieren können.

Am 25.12.2020 wurden Nagarro SE-Anteile via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 84,20 EUR wert. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 118,765 Nagarro SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nagarro SE-Papiers auf 76,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.067,70 EUR wert. Mit einer Performance von -9,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Nagarro SE-Wert an der Börse wurde auf 899,71 Mio. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Nagarro SE-Anteile an der Börse XETRA war der 16.12.2020. Der Erstkurs des Nagarro SE-Papiers lag beim Börsengang bei 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net