Nagarro SE-Performance

TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nagarro SE von vor 5 Jahren eingebracht

25.12.25 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nagarro SE-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
76,70 EUR 0,55 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 25.12.2020 wurden Nagarro SE-Anteile via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 84,20 EUR wert. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 118,765 Nagarro SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nagarro SE-Papiers auf 76,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.067,70 EUR wert. Mit einer Performance von -9,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Nagarro SE-Wert an der Börse wurde auf 899,71 Mio. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Nagarro SE-Anteile an der Börse XETRA war der 16.12.2020. Der Erstkurs des Nagarro SE-Papiers lag beim Börsengang bei 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nagarro SE

27.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
14.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
15.08.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
27.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
14.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
15.08.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
14.01.2022Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
15.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
21.09.2021Nagarro SE HoldWarburg Research
