Nagarro Aktie
Marktkap. 554,54 Mio. EURKGV 21,45 Div. Rendite 1,26%
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Symbol NGRRF
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Die Aktien erschienen attraktiv./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nagarro
Zusammenfassung: Nagarro Buy
|Unternehmen:
Nagarro SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,20 €
|Abst. Kursziel*:
61,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nagarro SE
|10:01
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
