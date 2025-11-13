DAX 23.823 -0,9%ESt50 5.688 -1,0%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,00 -3,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.366 -2,8%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,88 +1,2%Gold 4.171 +0,0%
Nagarro
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Nagarro Aktie

55,10 EUR +10,42 EUR +23,32 %
STU
Marktkap. 554,54 Mio. EUR

KGV 21,45 Div. Rendite 1,26%
WKN A3H220

ISIN DE000A3H2200

Symbol NGRRF

Jefferies & Company Inc.

Nagarro SE Buy

10:01 Uhr
Nagarro SE Buy
Nagarro SE
Nagarro SE
55,10 EUR 10,42 EUR 23,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Die Aktien erschienen attraktiv./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nagarro

Zusammenfassung: Nagarro Buy

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,20 €		 Abst. Kursziel*:
61,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

