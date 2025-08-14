Nagarro Aktie
Marktkap. 667,49 Mio. EURKGV 21,45 Div. Rendite 1,26%
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Symbol NGRRF
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Angesichts des aktuellen Konjunkturumfeldes habe der IT-Konzern eine solide Umsatzentwicklung verzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht seine Gesamtjahreserwartungen untermauert./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nagarro Buy
|Unternehmen:
Nagarro SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,40 €
|Abst. Kursziel*:
75,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,75%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nagarro SE
|11:06
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|26.05.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
