Dämpfer für Chinas Konjunktur: Industrieproduktion und Einzelhandel schwach
Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer
Nagarro Aktie

51,80 EUR +1,25 EUR +2,47 %
STU
Marktkap. 667,49 Mio. EUR

KGV 21,45 Div. Rendite 1,26%
WKN A3H220

ISIN DE000A3H2200

Symbol NGRRF

Warburg Research

Nagarro SE Buy

11:06 Uhr
Nagarro SE Buy
Nagarro SE
51,80 EUR 1,25 EUR 2,47%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Angesichts des aktuellen Konjunkturumfeldes habe der IT-Konzern eine solide Umsatzentwicklung verzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht seine Gesamtjahreserwartungen untermauert./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nagarro Buy

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,40 €		 Abst. Kursziel*:
75,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,75%
Analyst Name:
Andreas Wolf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nagarro SE

11:06 Nagarro Buy Warburg Research
14.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.25 Nagarro Buy Warburg Research
26.05.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
29.04.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

