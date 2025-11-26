DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Nagarro Aktie

Marktkap. 830,19 Mio. EUR

KGV 21,45 Div. Rendite 1,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 76 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des IT-Dienstleisters habe sich mit Blick auf die Aussichten zuversichtlich gezeigt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei auf die höhere Kundenzufriedenheit und den klaren Fokus auf messbare Ergebnisse verwiesen worden. Dabei helfe die Positionierung von Nagarro als führendes Unternehmen im Bereich KI-natives Engineering./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nagarro Buy

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,45 €		 Abst. Kursziel*:
27,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,09%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nagarro SE

15:21 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Nagarro SE

TraderFox Meinung Nagarro SE: Eine der spannendsten Comeback-Storys in Deutschland! Nagarro SE: Eine der spannendsten Comeback-Storys in Deutschland!
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Zuschläge
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
PR Newswire Nagarro expands in Japan with the acquisition of Inaho Digital Solutions
EQS Group EQS-CMS: Nagarro SE: Disclosure pursuant to Article 2 para. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) / Purchase of Treasury Shares
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
PR Newswire Nagarro releases Q3 2025 results with 9.4% YoY revenue growth in constant currency and 27.2% YoY increase in Adjusted EBITDA; announces share redemption and buyback
EQS Group EQS-DD: Nagarro SE: All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG, buy
PR Newswire Nagarro releases Q3 2025 results with 9.4% YoY revenue growth in constant currency and 27.2% YoY increase in Adjusted EBITDA; announces share redemption and buyback
PR Newswire Nagarro releases Q3 2025 results with 9.4% YoY revenue growth in constant currency and 27.2% YoY increase in Adjusted EBITDA; announces share redemption and buyback
PR Newswire Nagarro releases Q3 2025 results with 9.4% YoY revenue growth in constant currency and 27.2% YoY increase in Adjusted EBITDA; announces share redemption and buyback
