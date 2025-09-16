Heidelberg Materials Aktie
Heidelberg Materials Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Heidelberg Materials im Zuge einer hauseigenen Industriekonferenz auf "Outperform" belassen. Der Baustoffehersteller profitiere in Europa von einer Nachfragewelle nach Projekten zur Beseitigung der Wohnraumknappheit sowie in den Bereichen Infrastruktur, Verteidigung, Energiewende, Digitalisierung und Datenzentren, schrieb Anthony Codling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tav
