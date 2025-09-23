Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 35,66 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft in Europa sei ganz ok, die erhoffte Erholung der Volumina im zweiten Halbjahr sei aber nicht eingetreten, schrieb Harry Goad nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Das Management bleibe aber optimistisch hinsichtlich der Impulse des deutschen Investitionsprogramms./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
198,45 €
|Abst. Kursziel*:
10,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
196,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,99%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|17.09.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
