Volvo (B) Aktie
Marktkap. 51,26 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 300 auf 305 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolai Kempf rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober mit einem stabilen europäischen Markt für den Lkw-Bauer - mit positiver Auftragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
305,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
272,50 SEK
|Abst. Kursziel*:
11,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
272,50 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
11,93%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,60 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:31
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
