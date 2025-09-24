DAX 23.563 -0,4%ESt50 5.444 -0,4%Top 10 Crypto 15,36 -1,7%Dow 46.121 -0,4%Nas 22.498 -0,3%Bitcoin 95.415 -1,2%Euro 1,1745 +0,0%Öl 68,71 -0,5%Gold 3.753 +0,4%
Volvo (B) Aktie

Volvo (B) Aktien-Sparplan
24,50 EUR -0,12 EUR -0,49 %
STU
272,50 SEK -5,50 SEK -1,98 %
STO
Marktkap. 51,26 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
WKN 855689

ISIN SE0000115446
ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF
Symbol VOLVF

Deutsche Bank AG

Volvo AB (B) Buy

10:31 Uhr
Volvo AB (B) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 300 auf 305 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolai Kempf rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober mit einem stabilen europäischen Markt für den Lkw-Bauer - mit positiver Auftragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
305,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
272,50 SEK		 Abst. Kursziel*:
11,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
272,50 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
11,93%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,60 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

10:31 Volvo (B) Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 Volvo (B) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.09.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
27.08.25 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

