Volvo (B) Aktie
Marktkap. 45,87 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 310 auf 290 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden begründet dies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit kurzfristigem Gegenwind in der Lkw-Branche, der im dritten Quartal voll zu Tage getreten sei./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 17:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Outperform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
290,00 SEK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
255,90 SEK
|Abst. Kursziel*:
13,33%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
255,90 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
13,33%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
307,00 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
