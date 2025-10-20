DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
Volvo (B) Aktie

23,37 EUR +0,16 EUR +0,69 %
STU
255,90 SEK +8,50 SEK +3,44 %
STO
Marktkap. 45,87 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Outperform

08:01 Uhr
Volvo AB (B) Outperform
Volvo AB (B)
23,37 EUR 0,16 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 310 auf 290 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden begründet dies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar mit kurzfristigem Gegenwind in der Lkw-Branche, der im dritten Quartal voll zu Tage getreten sei./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 17:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Outperform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
255,90 SEK		 Abst. Kursziel*:
13,33%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
255,90 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
13,33%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
307,00 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

20.10.25 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Volvo (B) Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Volvo (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus
dpa-afx ROUNDUP: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo
dpa-afx Volvo-Aktie knickt ein: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten
finanzen.net Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
