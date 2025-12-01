DAX 23.692 +0,4%ESt50 5.697 +0,5%MSCI World 4.378 +0,0%Top 10 Crypto 11,75 +1,2%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.025 +0,9%Euro 1,1615 +0,0%Öl 62,98 -0,6%Gold 4.203 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Airbus 938914 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- TUI, Plug Power, Apple, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich
Glencore-Aktie stabil: Südafrikanisches Joint Venture reduziert Betrieb - Stellenabbau droht Glencore-Aktie stabil: Südafrikanisches Joint Venture reduziert Betrieb - Stellenabbau droht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volvo (B) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Volvo (B) Aktien-Sparplan
25,75 EUR -0,05 EUR -0,19 %
STU
24,08 CHF +0,04 CHF +0,15 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,41 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855689

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000115446

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOLVF

RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Outperform

14:11 Uhr
Volvo AB (B) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
25,75 EUR -0,05 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 290 auf 310 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Während er seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 für Daimler Truck und Paccar deutlich senkte, fiel dieser Schritt bei Volvo mit 3 Prozent moderater aus, da die Schweden weniger präsent in Nordamerika seien./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Outperform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
310,00 SEK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
282,90 SEK		 Abst. Kursziel*:
9,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
303,57 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

14:11 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Volvo (B) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
21.10.25 Volvo (B) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt am Donnerstagnachmittag ab
finanzen.net NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Gewinne in New York: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ Composite
finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite mittags steigen
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
RSS Feed
Volvo AB (B) zu myNews hinzufügen