Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 101,39 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die vom Versorger vorgestellte Strategie für die Jahre bis 2028 richte den Fokus noch stärker auf die Stromnetze in Großbritannien und den USA, enthalte aber keine großen Überraschungen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
17,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,61 €
|Abst. Kursziel*:
10,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,72%
|
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
