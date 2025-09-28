DAX23.596 -0,3%ESt505.453 -0,2%Top 10 Crypto15,41 -1,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.347 -1,2%Euro1,1736 ±-0,0%Öl68,99 -0,1%Gold3.752 +0,4%
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste

25.09.25 09:46 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX auf Richtungssuche zunächst schwächer

Das Hin und Her des DAX setzt sich auch im Donnerstagshandel fort. Für den deutschen Leitindex geht es nach Vortagesgewinnen wieder nach unten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.597,1 PKT -69,8 PKT -0,29%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsstart wies der DAX einen Abschlag von 0,2 Prozent auf 23.620,40 Punkte aus. Im weiteren Verlauf vergrößert er die Verluste etwas.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Wenig Bewegung vor US-Konjunkturdaten

Der DAX setzt am Donnerstag seinen vorsichtigen Erholungskurs nicht fort. Noch am Vortag rückte er näher an seine 21-Tage-Linie heran, die aktuell bei 23.695 Punkten verläuft und als kurzfristig wichtiger Indikator gilt, heute entfernt er sich wieder. Aus den USA kommen negative Vorgaben: Die Wall Street hatte sich am Vorabend nach dem XETRA-Schluss noch etwas schwächer gezeigt. Nach der jüngsten Rekordrally legten Anleger dort eine Verschnaufpause ein, erklärte die Commerzbank am Morgen. Zudem hielten sich viele Marktteilnehmer zurück, da am Freitag die PCE-Inflationsdaten veröffentlicht werden - das für die US-Notenbank Fed maßgebliche Inflationsbarometer.

USA vor Regierungs-Shutdown?

In den USA wird derweil außerdem ein Regierungs-Shutdown, also die Schließung von Bundesbehörden nach Auslaufen des aktuellen Bundeshaushalts, ab dem 1. Oktober wahrscheinlicher. Der am Dienstag vom US-Repräsentantenhaus mit knapper Stimmenmehrheit der Republikaner verabschiedete Gesetzentwurf, der die Finanzierung der US-Regierung bis zum 21. November vorsieht, erreichte im US-Senat nicht die erforderliche 60-Stimmen-Mehrheit. Derzeit deutet für Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, wenig auf eine rechtzeitige Einigung hin. Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines kurzen Shutdowns sind erfahrungsgemäß gering und sollten in den Wochen nach dessen Beendigung wieder ausgeglichen werden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

